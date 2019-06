La troupe de théâtre les «Têtes-Art» remet 5 000 $ au CAPAB

La troupe de théâtre les «Têtes-Art» dirigée par Christine Pelletier, enseignante à l’éducation des adultes de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et metteure en scène, a remis une contribution de 5 000 $ au CAPAB (Centre d’aide aux proches aidants des Basques).

Ce don a été rendu possible suite aux deux représentations de la pièce «Louise et Marcel un compromis !?» présentées les 26 et 28 avril dernier. Au cours des cinq dernières années, la troupe de théâtre les «Têtes-Art» aura remis une somme totale de 20 600 $ au CAPAB.

Guillaume Côté Philibert, coordonnateur, est fier de ce partenariat et tient à remercier la troupe les «Têtes-Art» d’avoir renouvelé pour une cinquième année cette collaboration visant à soutenir la mission du CAPAB. Le don accordé contribuera à l’amélioration des conditions de vie des proches aidants de la MRC des Basques en leur offrant des heures de répit à domicile.

La troupe les «Têtes-Art» et le conseil d’administration du CAPAB désirent remercier le public ainsi que ses partenaires qui ont rendu possible cette contribution.