Une région mobilisée pour accompagner les jeunes et les familles

Réunis en assemblée régionale à Rivière-du-Loup, près de 200 partenaires COSMOSS ont souligné les 15 ans de leur collaboration au sein de la Démarche en mettant en lumière plusieurs initiatives développées dans les territoires de MRC. Visant à soutenir le développement et l’épanouissement des jeunes, certaines sont maintenant déployées à l’échelle du Bas-Saint-Laurent.

Qu’il s’agisse de détecter tôt les problèmes de langage chez les tout-petits, de soutenir la création de jardins communautaires pour un meilleur accès à l’alimentation ou d’accompagner les jeunes dans le défi de la conciliation études-travail, la portée des actions COSMOSS aura permis des avancées durables pour aider les familles à relever les défis d’aujourd’hui. Parmi celles-ci, soulignons notamment :

La création d’une trousse de détection des problèmes de langage chez les enfants de moins de 5 ans pour les centres de la petite enfance (CPE) et les organismes Famille du Bas-Saint-Laurent. Appelée Stimulons ensemble le langage en s’amusant (STELLA), elle permet de référer rapidement des enfants à des services en orthophonie avant leur entrée à la maternelle. Près de 700 intervenantes en petite enfance du Bas-Saint-Laurent ont bénéficié de la formation pour utiliser cette trousse auprès des enfants.

La mise en place de protocoles de transition entre les partenaires en éducation et en petite enfance. Ce dernier permet une transmission de l’information sur les enfants avant leur entrée à l’école et d'adapter, s’il y a lieu, les services pédagogiques en conséquence.

La réalisation de centaines de projets dédiés à la lecture dans les camps de jour, les CPE et chez les familles, passant des bibliothèques mobiles à des escouades de jeunes lecteurs.

Le déploiement grandissant d’initiatives favorisant l’accessibilité aux aliments et à la saine alimentation dans les collectivités. Plus de 155 jardins intergénérationnels ont été développés dans les cours d’école, des services de garde et dans les municipalités, sensibilisant les jeunes aux possibilités d’une alimentation saine et autonome.

En matière de persévérance scolaire, plus de 1000 jeunes bas-laurentiens ont été sensibilisés à une saine conciliation travail-études dans le cadre du projet «Employeur engagé».

Ces réalisations et plusieurs autres reflètent l’avancement de toute une région à l’égard du soutien aux jeunes et aux familles, souligne la directrice générale de la Démarche COSMOSS, Emma Savard : «La réussite des actions COSMOSS est attribuable à la volonté des organismes et partenaires de travailler en complémentarité, ainsi qu’à la bienveillance des gens qui œuvrent aux premières lignes, auprès des jeunes et des familles. Voilà la force et la particularité de notre démarche que nous avons construite ensemble au fil des années. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons construit collectivement».

Dans chaque territoire de MRC, près d’une centaine d’organisations issues des réseaux de la santé et de l’éducation, du milieu communautaire, de la petite enfance, des secteurs municipal et de l’emploi adhèrent à la Démarche COSMOSS sur une base volontaire. Leurs actions concertées touchent 4 enjeux déterminants sur le parcours de vie des jeunes : une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la persévérance scolaire et une intégration réussie au marché du travail et dans la société. COSMOSS est l’acronyme de Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé.

Sur la photo : le panel «Comment vont les jeunes et les familles». Animé par Jean-Marie Lapointe, il a réuni Geneviève Caron-Huot, Univers emploi, Katia Sirois, CISSS / Les Basques, Catherine Montmgny, Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Josée Lemieux, Centre périnatal de Rimouski et Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup.