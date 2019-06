Les Chevaliers de Colomb du conseil 2402 organisent une collecte de sang à Rivière-du-Loup les 4 et 5 juillet. À cette occasion, le comité organisateur a confié la présidence d’honneur à Mario Landry.

L’équipe mobile d’Héma-Québec sera donc présente les 4 et 5 juillet, jeudi et vendredi, de 13 h 30 à 20 h au Centre de congrès de l’Hôtel Universel, 311, boulevard de l’Hôtel-de-Ville.

On souhaite accueillir plus de 400 donneurs au total pour ces journées. La collecte de sang tenue aux dates semblables en 2018, le mercredi 11 et le jeudi 12 juillet, avait attiré 483 donneurs.

Il est important que des personnes en santé prennent un peu de leur temps pour partager ce qu’elles ont de plus précieux : leur sang. Le don de sang sauve des vies. C’est aussi simple que ça. Votre don peut servir à traiter des patients atteints de cancer, contribuer au succès de la chirurgie d’un accidenté de la route et même permettre au nouveau cœur d’un greffé de battre pour la première fois.

SAVIEZ-VOUS QUE…

Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec.

Chaque année, les hôpitaux du Québec utilisent près de 250 000 poches de sang.

Seulement 3 % des Québécois admissibles au don de sang contribuent à la réserve collective gérée par Héma-Québec.

Un minimum de 1 000 dons par jour doivent être prélevés afin de subvenir aux besoins de la population québécoise.

Il n’y a aucun danger de contracter une maladie en donnant du sang.

Il faut être en bonne santé et avoir au moins 18 ans.

Le processus du don de sang dure en moyenne 60 minutes. Le prélèvement comme tel ne demande que 10 minutes.