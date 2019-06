La SADC de Témiscouata dévoile ses résultats de l’exercice 2018-2019

La SADC de Témiscouata a présenté lors de l’assemblée générale annuelle de ses membres qui s’est tenue le 4 juin à Témiscouata-sur-le-Lac les résultats de ses interventions pour l’année 2018-2019. Les administrateurs de la SADC ont accepté d’investir dans 45 projets d’entreprises et d’autoriser des aides financières, sous forme de prêts à terme, totalisant 1 316 561 $. Les projets soutenus ont généré, dans les communautés témiscouataines, des investissements totalisant près de 8,6 M$ et permis de créer 29 emplois et d’en consolider 187.

Selon le président de la SADC, Vallier Daigle, un des faits marquants du dernier exercice, c’est sans contredit les investissements autorisés qui se chiffrent à plus de 1 316 561 $. De ce montant, une somme de 313 220 $ a été injectée pour des projets promus par des jeunes entrepreneurs(es).

D’autre part, la SADC de Témiscouata ne limite pas ses interventions seulement en financement de projets entrepreneuriaux. En fait, elle permet également aux entrepreneurs de bénéficier de contributions sous forme d’aide financière non remboursable notamment pour l’achat d’expertise professionnelle afin d’appuyer les entreprises aux différentes étapes de leur croissance. À même ses programmes la SADC a pu soutenir au cours du dernier exercice 29 projets en leur autorisant des aides de plus de 60 000 $.

En lien avec sa mission et fidèle au mandat qu’elle s’est donnée lors de son exercice de planification stratégique, la SADC et ses professionnels ont accentué leurs efforts dans le but de soutenir les initiatives qui favorisent le développement local de nos collectivités. Son implication aux diverses tables de concertation tant locale, régionale que nationale est de plus en plus sentie et sollicitée. Que ce soit pour présenter la réalité socioéconomique du Témiscouata où pour influencer les décisions, la SADC est devenue une organisation incontournable, précise son directeur général, Serge Ouellet.

C’est ainsi qu’au cours de la dernière année, la SADC a entrepris, accompagnée ou soutenu la réalisation de 25 projets structurants. Un montant de 35 000 $ a été injecté pour soutenir ces projets.

L’organisation ne peut passer sous silence le fait que le Réseau des SADC est actuellement en discussions avec les autorités fédérales, plus précisément avec les instances de Développement économique Canada pour le renouvèlement d’une entente. Sans contrat depuis le 31 mars 2019, la SADC demeure confiante et ose croire que de bonnes nouvelles lui parviendront bientôt.