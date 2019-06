Près de 1 500 nouveaux arbres prendront racine en sol louperivois

À l’aube de la Journée mondiale de l’environnement, la Ville de Rivière-du-Loup s’est investie ces derniers jours dans divers projets de plantation et distribution d’arbres. Au terme de ceux-ci, près de 1 500 feuillus et conifères prennent désormais racine dans les cours d’école, sur des terrains municipaux et des propriétés privées, une action directement liée aux engagements environnementaux de la Ville.

Sylvie Vignet, mairesse, participait ainsi ce vendredi à la plantation officielle d’un arbre avec des élèves de l’école internationale Saint-François-Xavier, récipiendaires du concours local Racines Scol’ERE lancé le 8 avril dernier. Celui-ci, rappelons-le, s’adressait aux élèves qui prenaient part, à l’invitation de la Ville, à la grande aventure de la Bourse du carbone Scol’ ERE, qui les a menés ce printemps à mieux comprendre les gaz à effet de serre (GES) pour en réduire l’émission. À travers un programme éducatif positif et ludique offert en classe, elle stimule l’action et l’engagement pour engendrer de véritables changements de comportement. Développé par la Coop FA, le projet est offert cette année dans 14 régions du Québec.

Le concours amical prévoyait donc que chaque école hôte recevrait 5 arbres de bonne taille par classe participante et que la classe ayant réalisé les plus grandes réductions de GES obtiendrait pour son école dix feuillus supplémentaires. Les élèves de la classe de Mme Josiane Bérubé ont donc remporté le concours et les arbres additionnels pour leur école. Cette même journée, les autres écoles ont également reçu leurs nouveaux arbres.

REBOISEMENT SOCIAL

Les plantations dans les cours d’école et à proximité faisaient par ailleurs partie d’un projet étendu de reboisement social qui a permis d’ajouter au total tout près de 1 000 nouveaux arbres sur le territoire. Ainsi, des employés de la Ville de Rivière-du-Loup ont participé bénévolement cette fin de semaine à enraciner des centaines d’arbres en périphérie du Lieu d’enfouissement technique (LET) et de l’usine de biométhanisation.

Cette initiative a été rendue possible grâce à une entente survenue entre la Ville et la Coop de solidarité Arbre-Évolution, via son Programme de reboisement social TM. Les arbres ont notamment reçu le soutien financier de Tourisme Rivière-du-Loup et Autocar Bas-Saint-Laurent, qui en conserveront les crédits carbone.

Arbre-Évolution met par ailleurs à la disposition des citoyens un outil de calcul de leurs émissions de carbone et un programme de compensation de celles-ci par la plantation d’arbres. Tous les détails pour faire le calcul et initier le changement au www.calculcarbone.org.

Finalement, la Ville a distribué plus de 400 arbres aux citoyens cette fin de semaine, avec le concours du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec l’Association forestière bas-laurentienne et les groupements forestiers de la région. Elle a également remis les arbres de bonne taille aux acquéreurs d’une maison neuve en 2018, le cadeau de bienvenue de la Ville dont ils peuvent se prévaloir.

Signalons en terminant la contribution de Marc Raymond, émondeur, qui a fourni le paillis de branches fraichement coupées et fragmentées pour les plantations réalisées sur les terrains des écoles.