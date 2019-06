La 14e édition de la Fête des voisins à Dégelis

La Ville de Dégelis et le Comité d’embellissement sont heureux d’inviter les citoyens de Dégelis à célébrer la 14e édition de la Fête des voisins, qui se tiendra le samedi 8 juin, de 12 h à 14 h, dans le stationnement de l’Hôtel-de-Ville.

Pour cette occasion, le conseil municipal se fera un plaisir de servir des hotdogs et des rafraichissements, tout en faisant connaissance avec les voisins et voisines. La partie musicale sera assurée par Marcelle et Lucien.

Vous pourrez aussi participer à l’échange de plants annuel du comité d’embellissement qui se tiendra de 9 h 30 à 11 h 30.

Prenez note que les Filles d’Isabelle seront sur place pour vous servir leurs réputées ployes et les membres du Cercle des Fermières auront le plaisir de présenter leur exposition artisanale annuelle. En nouveauté, les citoyens qui le désirent sont invités à vider leur grenier et sous-sol et à organiser une vente de garage à leur domicile.