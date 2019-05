Une «situation déplorable» au conseil de la Ville de Rivière-du-Loup

Voir la galerie de photos

Le conseil de la Ville de Rivière-du-Loup a fermé sa séance publique avant que tous les citoyens aient eu la chance de poser leurs questions en raison d’un homme dans l’assistance, Roger Plante, qui a fait preuve d’agressivité (voir à 1:27). «Je ne veux pas que ça devienne un spectacle de bas niveau pour notre conseil de ville», a exprimé la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

Cette dernière a demandé à ce résident de Saint-François-Xavier-de-Viger de se rassoir à plusieurs reprises après qu’il se soit levé pour émettre divers commentaires agrémentés de questions au microphone. Elle a finalement dû mettre fin à la réunion de manière précipitée en raison de son ton considéré comme agressif et de son attitude.

Lors d’une précédente séance, ce même individu avait brandi une chaine et un cadenas au conseil de ville en direction de la mairesse. Une situation qu’elle qualifie d’inacceptable.

«Je me suis sentie intimidée, on demande que ce soit respectueux. Les élus n’ont pas à tolérer ça. Ce monsieur n’est pas d’accord avec notre procédure concernant la période de questions, qui donne la priorité à nos citoyens d’abord. On invite les gens à venir nous voir lors des séances du conseil, mais ils doivent respecter un certain décorum et respecter nos manières de procéder», ajoute la mairesse Sylvie Vignet.

Elle précise que les gestes posés par ce citoyen pourraient avoir un côté négatif lors des prochaines élections municipales, et freiner l’intérêt de candidats potentiels pour la vie politique. Certains citoyens refuseraient même de se rendre aux séances publiques du conseil de la ville pour partager leurs interrogations et préfèrent rencontrer les élus directement à leurs bureaux en raison du climat de tension qui règne lors des séances.

Mme Vignet précise que la Ville devra réfléchir à la prochaine étape à franchir dans ce dossier, puisqu’elle ne souhaite pas que les séances publiques du conseil soient tournées au ridicule. «C’est une fierté de servir les gens, mais ça doit rester dans le savoir-vivre et le savoir-être. Si M. Plante faisait les choses correctement, on n’en serait pas rendu là aujourd’hui», renchérit la mairesse de Rivière-du-Loup.

Elle qualifie la situation de délicate et ne souhaite pas donner de légitimité aux actes de ce dernier en intervenant publiquement pour dénoncer ces actions qu’elle qualifie d’actes de «provocation».

Au lendemain de ces évènements, Roger Plante a fait paraitre un communiqué sur son site web intitulé «Réseau d’information sur les municipalités». Il estime être «spécialement visé par cette mesure arbitraire», qui est de donner le droit de parole aux citoyens de la Ville de Rivière-du-Loup avant de répondre aux questions des non-résidents.

Le résident de Saint-François-Xavier-de-Viger avait fait parvenir une mise en demeure le 8 avril à la mairesse et à la Ville de Rivière-du-Loup. Par l’entremise de son site web le «Réseau d’information sur les municipalités», M. Plante a envoyé une lettre à la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest pour lui «signaler leur attitude illégale qui présente maintenant des effets de contagion entre élus, au détriment de la démocratie». Il croit que la mairesse Sylvie Vignet est allée trop loin. La procédure de la Ville de Rivière-du-Loup pour la période de questions est entrée en vigueur depuis le mois d’aout 2018, à la demande de citoyens louperivois.

À noter que le 25 février (voir la vidéo ci-contre) et lors de séances du conseil précédentes, Roger Plante avait également monté le ton à l’endroit de la mairesse pour dénoncer encore une fois la procédure liée à la période de questions à la Ville de Rivière-du-Loup.