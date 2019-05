Le centre commercial de Rivière-du-Loup et le magasin Surplus RD s’associent à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

Le magasin Surplus RD et le Centre commercial de Rivière-du-Loup s’associent à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup afin d’offrir deux fauteuils pour le département de la pédiatrie au CHRGP.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est fière d’annoncer que grâce à son association avec le Centre commercial de Rivière-du-Loup et le magasin Surplus RD, le département de la pédiatrie a pu recevoir deux magnifiques fauteuils d’une valeur de 400 $ pour un total de 800$ en don.

Un des fauteuils permettra aux parents d’être confortablement assis lorsque leur enfant subira des traitements de chimiothérapie, sera en observation pour quelques heures, subira différents examens, tel que, des prises de sang ou des tests d’allergie, etc. Ce fauteuil aura donc une très grande utilité pour ces parents qui sont en attente à des moments les plus stressants et difficiles de leur vie.

Un deuxième fauteuil permettra à des parents de demeurer auprès de leur enfant durant tout le séjour de l’hospitalisation de ce dernier. Ils auront accès à ce fauteuil dans la salle de repos durant tout le séjour, afin qu’ils aient un endroit pour réfléchir et prendre du recul en lien avec ce qui se passe pour leur tout-petit, si le besoin se fait sentir. Un endroit plus confortable pour se reposer, afin de passer à travers ces moments pénibles.

Nous tenons à remercier grandement le Centre commercial de Rivière-du-Loup et le magasin Surplus RD. Merci de vous unir à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, afin de vivre plus longtemps et en santé, ici, chez nous! Merci, au nom du personnel de l’unité pédiatrique, au nom des parents et au nom des enfants.

Sur la photo, on reconnait : Suzanne Beaulieu, infirmière ASI en pédiatrie, Carole-Ann Tremblay, coordonnatrice marketing du Centre commercial, Isabelle Dubé, directrice générale de la Fondation, Sophie Pronovost, directrice du Magasin Surplus RD, Marie-Claire Bélanger, adjointe administrative du Centre commercial, Julie Boucher, chef de service du département de la pédiatrie et à l’avant, Bruno Gagnon, représentant du conseil d’administration de la Fondation.