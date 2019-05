Plus de décès sur les routes du Bas-Saint-Laurent en 2018

Le bilan routier bas-laurentien de 2018 est porteur de sombres nouvelles. Selon les chiffres de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), publiés ce jeudi 9 mai, le nombre de décès liés aux accidents de la route a fait un bon de près de 44 % au cours de la dernière année.

Ainsi, 23 personnes ont trouvé la mort sur le réseau routier de la grande région dans le cadre d’un accident en 2018, comparativement à 16 au cours de l’année précédente.

La SAAQ constate une hausse des morts liés à un accident de la route de 17,3 % entre 2013 et 2017. Durant cette période, les années 2014 et 2015 avaient été critiques avec respectivement 23 et 25 décès. On avait ensuite enregistré 14 et 16 décès au cours des deux années suivantes.

Notons par ailleurs qu’on constate une légère hausse (1,6 %) des décès au Québec pour la même période (il y a eu 359 morts sur les routes en 2018). Le portrait s’améliore cependant du côté des blessés graves et des blessés légers avec des baisses respectives de 8,5 % et 4,7 %.

À titre d’exemple, 33 716 personnes ont subi des blessures légères en 2018, soit 1 652 de moins qu’en 2017.