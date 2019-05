Le milieu communautaire, une force pour la communauté

La CDC des Grandes Marées invite la population au Rallye communautaire «Motivations partagées, réussites communes» qui aura lieu le jeudi 16 mai, dès 13 h 30, à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la Culture de Rivière-du-Loup. Venez rencontrer vingt-cinq organismes communautaires présents sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup.

Les organismes présents souhaitent se rassembler pour partager de l’information sur leur mission, leurs services et leurs activités, afin que la population puisse retrouver, sous la forme de kiosques, l’ensemble des organismes du territoire au même endroit. Une activité réservée aux professionnels de la santé aura lieu dans la matinée et la population est invitée à se joindre à l’évènement en après-midi, pour échanger avec les organismes et apprendre à mieux les connaitre.

Amélie Bureau, agente de développement communautaire à la CDC des Grandes Marées, souligne qu’elle aimerait que cette activité devienne un évènement récurrent dans la MRC : «Nous souhaitons travailler ensemble, afin que le Rallye communautaire devienne un rendez-vous annuel incontournable pour la population et les organismes.» Il s’agit d’une belle occasion de découvrir toute la richesse du milieu communautaire!