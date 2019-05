Denis Tardif se réjouit du feu vert à la construction d'un pavillon d’enseignement de l'Université Laval à Rimouski

Le député de Rivière-du-Loup -Témiscouata, Denis Tardif, s'est réjoui de l'annonce de sa collègue, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, concernant le feu vert à la construction de deux pavillons d’enseignement, l’un à l’Hôtel-Dieu de Lévis (HDL), l’autre sur les sites de l’Hôpital régional de Rimouski (HRR).

Ces pavillons permettront à l’Université Laval de mieux former les futurs médecins aux défis de la pratique en région, un projet unique au Québec. Le gouvernement du Québec autorise à cet effet le démarrage de la phase de conception du projet, qui comprend notamment l’élaboration d’un programme fonctionnel et technique.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’une démarche visant à délocaliser le programme de doctorat en médecine de l’Université Laval, en collaboration avec l’UQAR, dans le but de mieux faire face aux enjeux d’accessibilité et de qualité des services reliés à la pratique médicale en région.



RIVIÈRE-DU-LOUP

Mme McCann a profité de son passage dans le Bas-Saint-Laurent pour arrêter à Rivière-du-Loup. La ministre a rencontré le député Denis Tardif, qui était accompagné de son équipe, Renée Giard et Diane Langlois de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB ainsi qu’Annie Ouellet et Isabelle Marquis de la Maison L’autnid. Quelques projets concernant la circonscription ont été discutés, dont celui de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB et celui de la Maison L’autnid, qui souhaite un milieu de vie adapté à la condition des enfants autistes devenus adulte.



«D’abord, je tiens à féliciter ma collègue Danielle McCann pour l’implantation de deux pavillons d’enseignement de la médecine. Cela aidera les nouveaux médecins à rester et à s’établir en région. Cette annonce démontre l’importance qu’accorde le gouvernement du Québec au développement des régions. Je veux également remercier Mme McCann pour sa visite à Rivière-du-Loup. Elle a pris le temps de s’arrêter dans notre circonscription pour entendre nos enjeux en santé et a prêté une oreille attentive à deux projets porteurs pour toute la région du KRTB», a souligné M. Tardif.