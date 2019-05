Le Grand McDon approche à grands pas

Le 26e Grand McDon aura lieu le 8 mai dans les restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac et La Pocatière. Pour l’occasion, un don de 1$ sera versé à la cause pour tous les achats de boissons chaudes, de Joyeux festin ou de Big Mac.

«Ce que je trouve le plus important, c’est qu’on remet 75% des sommes à des organismes locaux. Les bénévoles viennent nous visiter, et l’argent retournera cette année à 27 organismes», explique le propriétaire des franchises McDonald’s de la région, Pierre Dubillard. L’œuvre des Manoirs Ronald McDonald recevra l’autre 25% des montants amassés et elle permettra à des proches d’enfants malades d’être hébergés au Manoir Ronald McDonald de Québec à peu de frais, ou gratuitement. Environ 25% des familles qui utilisent cet hébergement proviennent du Bas-Saint-Laurent. La présidente d’honneur est Lisanne Paquette, coach nutritionnel et sportif.

«Mes prédécesseurs on travaillé tellement fort pour faire de cet évènement ce qu’il est aujourd’hui. Cela fait que mon équipe est rodée, et l’implication de mes gérants et de mon équipe nous permet d’avoir un grand succès», ajoute M. Dubillard.

L’an dernier, une somme de 90 000$ a été amassée, et il souhaite que ce montant soit dépassé cette année. «C’est le seul moment où lorsqu’on ouvre Google Maps à Rivière-du-Loup ou La Pocatière, la zone près des restaurants Mc Donald’s est rouge, signe qu’il y a du trafic dans le secteur. Ça illustre bien l’engouement créé autour du Grand McDon».

Les montants amassés lors de la journée du 8 mai s’ajoutent aux efforts qui ont été conjuguées toute l’année lors d’activités de financement tels que des BBQ, la cabane à sucre et le tournoi de quilles, la vente de Joyeux festin et d’articles promotionnels.

Membre de la famille McDonald’s depuis juin 2016, Pierre Dubillard, propriétaire des franchises McDonald’s de Rivière-du-Loup, La Pocatière et Témiscouata-sur-le-Lac, entend faire de cette journée une fête de la générosité et de la solidarité comme par les années passées.