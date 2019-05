D’importants changements de signalisation à venir à Trois-Pistoles

Une limite de vitesse réduite à 40 km/h et quatre nouveaux arrêts obligatoires, la Ville de Trois-Pistoles ne lésine pas sur les moyens afin de sécuriser les abords de ses artères principales. Favorisant le transport actif et la cohabitation entre les usagers de la route, ces nouvelles mesures entreront en vigueur dès le 15 juin.

Les actions découlent également des changements qui ont été apportées lors du réaménagement des rues Jean-Rioux et Notre-Dame. Voici où seront situés ces quatre nouveaux arrêts obligatoires (voir la deuxième photo) :

Intersection des rues Jean-Rioux, près des rues Raymond et Gagnon

Intersection de Jean-Rioux et Roy

Intersection de la rue du Parc et Jean-Rioux

Intersection de la rue Notre-Dame Est et Richard

Ces secteurs ont été choisis stratégiquement afin de rendre les axes routiers situés près des écoles plus sécuritaires. Dès le 15 mai, des panneaux seront installés dans la Ville de Trois-Pistoles pour annoncer les changements. Le 15 juin, le règlement entrera officiellement en vigueur et les policiers de la Sûreté du Québec pourront le faire appliquer auprès des automobilistes récalcitrants. À noter que les municipalités ont le pouvoir de diminuer une limite de vitesse sur son territoire.

«C’est un virage qu’on prend. On va changer les habitudes des automobilistes en assez grande importance (…) On veut que les gens prennent possession des rues et le fassent en toute sécurité», a commenté le maire de la Ville de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux.

Ces mesures favoriseront également le déplacement actif dans les rues de Trois-Pistoles et sont favorables aux familles ayant des enfants de 0 à 5 ans, d’après Audrey Plouffe, coordonnatrice de COSMOSS Les Basques. La signalisation a été revue dans les secteurs jugés problématiques et ces changements sont cohérents avec les demandes portées par l’organisme.

Benoît Beaulieu, directeur général de l’Association des personnes handicapées l’Éveil des Basques s’est dit satisfait des changements qui seront apportés à la signalisation. Il ajoute que les secteurs visés seront mieux encadrés pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des problèmes cognitifs.

La limite de vitesse globale de la Ville de Trois-Pistoles passera donc à 40 km/h, mis à part certains secteurs, indiqués à l’aide de panneaux, qui seront à 30 km/h. Les entrées de la Ville, à l’est et à l’ouest, demeureront à 50 km/h.