La fierté au rendez-vous

Le samedi 13 avril dernier, les clients du département en déficience physique de l’Auberge la Clé des Champs de Saint-Cyprien organisaient une importante activité de financement au profit des activités du groupe et de l’aménagement d’une salle de jeux.

Plus de 100 personnes étaient présentes ce qui constituait la capacité de 100 % de la salle et même si les clients furent aidés par diverses personnes, tout le déroulement soit l’animation, la coordination et l’implication fut sous l’égide des clients DP. Qu’il faisait bon de voir ces personnes en action et surtout fières de leur engagement.

Les personnes impliquées tiennent à remercier le personnel du Centre de jour et de l’Auberge de même que les personnes présentes et les nombreux commanditaires.

Tout au long de l’activité, les gens ont eu le loisir de participer à un bingo de participation et de nombreux prix de présences auront été distribués.

«Le résultat de cette activité a été spectaculaire et les profits amassés seront bien utilisés», ont indiqué les organisateurs, Johanne Poirier et Benoit Ouellet.