La période de candidature pour le prix reconnaissance Perce-neige 2019 est ouverte

D’ici le 16 mai 13 h, les citoyens de Rivière-du-Loup sont invités à suggérer des candidatures pour le prix reconnaissance Perce-Neige. Le formulaire pour soumettre une candidature est disponible sur le site Internet de la Ville au VilleRDL.ca.

Mises en place par la Ville de Rivière-du-Loup, ces distinctions municipales visent à reconnaitre publiquement le travail des personnes handicapées ainsi que les individus et entreprises qui se sont distingués en matière d’accessibilité universelle.

Ainsi, la municipalité et ses partenaires souhaitent mettre de l’avant l’excellence en matière d’intégration. Les quatre catégories proposées sont : intégration socioprofessionnelle, volets employeur et employé, implication sociale, volets citoyen engagé et entreprise ou organisme, et implication sociale - Parents- Soutien. En plus de la détermination et de l’engagement, les autres critères de sélection reposent sur la réalisation des interventions, sur les impacts des gestes posés ainsi que sur les attitudes et les préjugés à l’égard de l’intégration des personnes handicapées.

Comme le veut la tradition, les prix seront décernés au cours de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Les récipiendaires seront donc attendus à l’hôtel de ville le 3 juin prochain alors que les prix reconnaissance seront remis lors d’une réception civique donnée en leur honneur.

Rappelons que les récipiendaires récompensés l’année dernière sont :

Intégration socioprofessionnelle/employeur : Info-Dimanche – Martin Morissette

Intégration socioprofessionnelle/employée : Ville de Rivière-du-Loup - Maryse Gendron

Implication sociale/citoyen engagé : Lauréat Lebel

Implication sociale entreprise ou organisme : Boulangerie Gagne-Pain

Parents-Soutien : Judith Pelletier