Tourisme Rivière-du-Loup se dote d’un nouveau site Web

À l’aube de la saison touristique estivale, Tourisme Rivière-du-Loup dévoile cette semaine son nouveau site Web sur tourismeriviereduloup.ca. Il a été complètement repensé afin d’arborer les couleurs de la campagne Embarquemonloup.com.

Lancée en 2018, cette campagne a clairement positionné davantage Rivière-du-Loup sur la scène provinciale et elle a eu des répercussions impressionnantes, notamment sur la fréquentation du site Web avec une hausse de 11,74 % de sessions et une hausse de 9 % d’utilisateurs. Le nouveau guide touristique a lui aussi passé en mode Embarquemonloup.com.

La popularité de la campagne lancée en 2018 en collaboration avec Transports RDL a poussé l’équipe de Tourisme Rivière-du-Loup à complètement revoir ses outils. Le site Web réalisé en collaboration avec Servlinks et TchinTacTic met en vedette nos incontournables. Plus épuré et au gout du jour, le site offre au visiteur un visuel qui lui donnera envie de passer un moment dans la région. La mise en valeur des circuits touristiques, des artisans et des évènements était prioritaire étant donné leur grande popularité.

Le nouveau guide 2019-20 intègre en page centrale une image à capter avec un téléphone intelligent. Le lecteur découvrira alors une animation en réalité augmentée Web d’un nouveau petit personnage qui fait son entrée dans la campagne publicitaire. Il y a d’ailleurs un concours pour lui trouver un prénom. Ce nouveau concept a été créé en collaboration avec Strateolab, une firme spécialisée en solutions visuelles 3D.

Ce vent de changement a aussi eu des répercussions sur la carte des circuits d’exploration mettant en valeur toutes les municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup, sur la carte touristique de la Ville de Rivière-du-Loup, de même que sur la carte des artistes et artisans qui sont déployées sur tout notre territoire. La volonté de toute l’équipe d’unifier ses différents outils se concrétise donc avec l’ensemble de ces différentes actions.