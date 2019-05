Le Défi « Ensemble tout va mieux » de ParticipAction aura lieu au Témiscouata

Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, l’Association des personnes handicapées Entre-Amis du Témiscouata participera au défi national de ParticipAction, «Ensemble tout va mieux», un tournoi de basketball en fauteuil roulant.

Cette activité de sensibilisation se tiendra le samedi 1er juin, à 9 h, à l’École secondaire de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. Les parties seront d’une durée de 20 minutes chacune et l’équipe devra être formée de 4 joueurs minimum. Le cout d’inscription est de 10 $ par joueur.

Plusieurs personnalités ont déjà confirmé leur présence, notamment les députés provincial et fédéral Denis Tardif et Guy Caron. De plus, Ginette Garon, ayant vécu l’expérience du fauteuil roulant pendant quelques temps suite à un accident, a accepté avec plaisir d’être ambassadrice de l’évènement.

Cette activité est possible grâce à la collaboration de RDL Express, organisme créé en 2010 avec l’appui de la Ville de Rivière-du-Loup et de la Fondation Tanguay, qui a pour mission le développement des sports adaptés en fauteuil roulant.

Gilles Morin a amené le basketball en fauteuil roulant dans la région en 2010. Il a participé à de nombreux championnats québécois et canadiens, dont l’équipe canadienne de 1994 à 1998. «Le fauteuil roulant est devenu bien plus qu’un outil de déplacement avec le temps, il m’a permis de me dépasser au niveau sportif et de m’intégrer socialement. J’ai pu regagner m’a fierté. L’image du fauteuil roulant a bien changé dans les dernières années, on a réussi à briser quelques préjugés face aux handicapés par le sport, bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. J’invite la population à venir vivre cette expérience unique avec nous, pour que tous ensemble on continue de briser les tabous», souligne M. Morin.

L’Association des personnes handicapées Entre-Amis du Témiscouata est un organisme de promotion des droits et de défense des intérêts des personnes handicapées et de leur famille, œuvrant dans la MRC de Témiscouata. De par sa mission, l’organisme assure une vigilance du respect des droits des personnes handicapées, notamment en regard de l’intégration scolaire, professionnelle et sociale.