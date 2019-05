Restauration des habitats côtiers à l’embouchure de la rivière des Trois-Pistoles

Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire poursuit ses efforts de restauration des écosystèmes côtiers à Notre-Dame-des-Neiges. En effet, avec l’appui de la municipalité et de ses partenaires, plus de 11 500 m2 d’habitats du poisson seront restaurés.

Les travaux débuteront le 1er mai par une transplantation de zostère marine dans l’herbier aquatique et de spartine alterniflore dans la portion dégradée du bas marais. Les unités de transplantation de spartine alterniflore seront prélevées dans des bancs donneurs en santé, présents dans des zones denses à l’est du quai de Trois-Pistoles et de celui de L’Isle-Verte.

Enfin, la plage de la rue de la Grève sera restaurée à l’aide d’une recharge sédimentaire, technique qui consiste à ajouter du sable et du gravier afin de rétablir l’équilibre naturel de la plage. À cela s’ajoute la plantation de 8 000 plants d’élyme des sables et de 300 rosiers rugueux qui participeront à augmenter la biodiversité dans ce secteur et stabiliser la recharge.

Les habitats naturels présents à l’embouchure de la rivière des Trois-Pistoles sont importants d’un point de vue écologique pour de nombreuses espèces de poissons du Saint-Laurent comme l’éperlan arc-en-ciel, le poulamon ou encore le bar rayé. Il s’agit d’une zone de productivité et de biodiversité très importante pour les espèces qualifiées de fourragères, c’est-à-dire qu’elles sont à la base de la chaine alimentaire. La restauration d’habitats côtiers s’avère une excellente façon de préserver cette communauté de poisson essentielle.

Le projet est rendu possible grâce, entre autres, à une contribution du Fonds pour la restauration côtière de Pêches et Océans Canada dans le cadre du Plan de protection des océans.

Vous désirez en savoir davantage sur ce projet et nos travaux de restauration, vous pouvez contacter Jonathan Pothier, chargé de projet au Comité ZIP au 418-722-8833. Le Comité ZIP a aussi élaboré un document afin de répondre aux interrogations des citoyens quant aux travaux prévus. Vous pouvez consulter ce guide en visitant notre site internet, sous l’onglet Boite à outils/Guides et rapports (Restauration des habitas côtiers Recharges sédimentaires).