Stage d'entraineur à Rimouski

L’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent annonce la tenue d’un stage théorique du PNCE Introduction à la compétition – partie B, les 4 et 5 mai à Rimouski.



Ce stage s’adresse aux entraîneurs qui sont âgés d’au moins 14 ans et qui veulent parfaire leurs connaissances sur l’élaboration d’un programme sportif, l’enseignement et l’apprentissage ainsi que les habiletés mentales de base. Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi la partie A pour s’inscrire à la partie B. Un minimum de huit participants est requis pour sa tenue. Les personnes intéressées doivent contacter leur Fédération sportive avant de s'inscrire à la partie B afin de connaître le cheminement à suivre pour leur discipline.



La date limite d’inscription est le 26 avril. Voici le lien du casier pour s'inscrire et payer :

https://lecasier.coach.ca/event/registration/3068



Pour obtenir de plus amples informations, il suffit de contacter Josée Longchamps au 418 723-5036 poste 230.