Noël Chez nous se tiendra du 7 au 10 novembre

Le nouveau président de Noël Chez nous à Rivière-du-Loup, Martin Desrosiers, confirme que l’évènement se tiendra du 7 au 10 novembre prochain.

Entouré actuellement d’une nouvelle équipe, M. Desrosiers invite toute personne désireuse d’offrir ses compétences et ses disponibilités à s’y joindre en indiquant spécifiquement qu’une personne possédant des habiletés en tenue de livres et en comptabilité pour devenir trésorière est actuellement recherchée.

Engagés depuis peu dans cette 16e aventure de Noël Chez nous à Rivière-du-Loup, Martin Desrosiers et son équipe sont déjà très actifs pour que la magie de Noël soit à la base de toutes les activités retenues pour cette prochaine édition.

Dans ce contexte, il annonce que les incontournables, soit le défilé de Noël, le marché de Noël et les feux d’artifice prendront place et que plusieurs surprises seront annoncées sous peu et ce, dès que les ententes pour le site seront confirmées.

Il est possible de suivre les développements de Noël Chez nous sur sa page Facebook.