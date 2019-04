245 000 $ pour l'industrie touristique des circonscriptions de Rivière-du-Loup – Témiscouata et Côte-du-Sud

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent, le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif et Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud ont annoncé l’octroi d’une aide financière de 245 000 $ pour la réalisation de divers projets de développement de l'offre touristique pour les circonscriptions de Rivière-du-Loup-Témiscouata et Côte-du-Sud.

Cette somme comprenant la contribution de Tourisme Bas-Saint-Laurent, a été accordé à plusieurs entreprises touristiques de la région, dont Les Lofts de la Seigneurie, l’Auberge du Portage, l‘Auberge Villa des Frontières, la Coop de Kayak de mer des Îles, le Vieux Couvent, Témilac, la Corporation de l’Ancien Palais de Justice de Kamouraska et la Corporation de développement de Mont-Carmel. Cet appui financier a été octroyé par l’entremise de l’Entente de partenariat régional en tourisme de la région touristique du Bas-Saint-Laurent. Ces investissements serviront, entre autres, à l’amélioration et au développement de l’hébergement ainsi qu’à la diversification des offres de service. Le ministère du Tourisme et Tourisme Bas-Saint-Laurent sont très heureux d’apporter leur contribution à la réalisation de ces projets.

«L’Entente de partenariat régional en tourisme vise à favoriser la réalisation de projets de développement de l’offre touristique régionale. Les projets annoncés aujourd’hui contribueront de belle façon à rehausser l’offre du Bas-Saint-Laurent et à y attirer encore plus de visiteurs, et participeront ainsi à la prospérité de la région. Je félicite les promoteurs pour leurs initiatives inspirantes et leur souhaite le meilleur des succès», a souligné Caroline Proulx, ministre du Tourisme.

«C’est une excellente nouvelle pour plusieurs entreprises de la circonscription! Je remercie ma collègue Caroline Proulx, ministre du Tourisme, pour le soutien financier accordé. Nous avons obtenu de belles subventions qui aideront au développement de l’offre touristique et à la stimulation de l’économie de notre comté. Je tiens à rappeler que l’industrie touristique est essentielle à notre région. C’est une priorité pour moi et je vais continuer de développer ce secteur», a poursuivi Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup–Témiscouata.

Pour sa part, Hugues Massey, président de Tourisme Bas-Saint-Laurent a rappelé le rôle joué par son organisme. «Tourisme Bas-Saint-Laurent est fier de pouvoir contribuer depuis trois ans au financement de l’Entente qui est un effet de levier formidable pour le développement des entreprises touristiques bas-laurentiennes. C’est souvent le coup de pouce qui permet aux promoteurs la concrétisation de leurs projets.»