Crues printanières : la situation se résorbe au KRTB

Plusieurs cours d’eau de la région du Bas-Saint-Laurent sont sous surveillance, selon le ministère de la Sécurité publique du Québec. Toutefois, ce dernier confirme que la situation est présentement en train de se résorber et n’est pas encore problématique. ​

«Les seuils de surveillance redescendent actuellement. Il n’a pas plu autant que les prévisions, et le temps est frais, ce qui ralentit la fonte de la neige. Elle se fait graduellement», a expliqué Janique Lebrun de la direction régionale de la Sécurité civile de Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine. Tous les cours d’eau qui font l’objet d’une surveillance accrue sont à la baisse.

C’est le cas de la rivière du Loup, près de Saint-Joseph-de-Kamouraska, de la rivière Madawaska, à 6 km en aval du barrage Témiscouata, et de la rivière Ouelle, près de Saint-Gabriel-de-Kamouraska.

À Pohénégamook, la Ville a mis gratuitement à la disposition de ses citoyens des sacs de sable afin de sécuriser leur demeure contre la crue des eaux et les inondations qui pourraient en découler. Il est possible de s’en procurer les jours de semaine à l’hôtel de ville entre 8h30 et 16h30. La Ville de Pohénégamook recommande de construire une digue autour de sa résidence pour la protéger contre les infiltrations d’eau.

Selon le ministère de la Sécurité publique du Québec, on ne déplore encore aucune inondation au KRTB, bien que la crue des eaux ait pu inquiéter certains citoyens habitant en zone inondable ou près de cours d’eau.