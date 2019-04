Rinçage annuel du réseau d’aqueduc à compter du 6 mai

À compter de lundi 6 mai et pour une période de neuf semaines, la Ville de Rivière-du-Loup procèdera au rinçage printanier des conduites d’alimentation en eau potable.

L’opération routinière vise à déloger les particules pouvant s’être accumulées dans les canalisations. Au cours de la période de rinçage, il est donc normal de voir des bornes-fontaines couler momentanément, alors que l’opération de nettoyage s’effectue via celles-ci.

Le rinçage n’affecte en rien la qualité et la potabilité de l’eau, mais de courtes baisses de pression peuvent être expérimentées sur la canalisation concernée. Au retour d’une pleine pression, une eau brouillée ou colorée peut par ailleurs être observée, pour laquelle il suffit de laisser couler jusqu’au retour à la limpidité.

ÉVITER LES LESSIVES

Par mesure préventive, il est recommandé d’éviter d’effectuer des lessives entre 7 h et 16 h du lundi au vendredi tout au long de la période mentionnée, afin d’éviter tout potentiel désagrément causé par les particules se détachant au cours de l’exercice.

Plus précisément et en vous référant à la carte jointe, voici la période pendant laquelle une équipe devrait s’affairer pour chacun des secteurs. Il s’agit d’un horaire de référence, qui pourrait varier selon les éventuels imprévus rencontrés sur le terrain.

Semaines projetées : Palier H1, 6 et 13 mai; Palier H4, 20 et 27 mai; Palier H5, 3 juin; Palier H6, 10 juin; Palier H2, 17 juin; Palier H3, 24 juin et 1er juillet.