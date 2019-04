Le camping, un jeu d'enfant

Du 20 au 26 mai 2019 se déroulera la Semaine québécoise du camping. Cette année, l’événement compte vous en mettre plein la vue pour révéler combien le camping, c’est tellement plus simple qu’on le pense.

C’est aussi une source inépuisable de plaisirs puisqu’aujourd’hui :

Monter une tente : c’est un jeu d’enfant!

Trouver un terrain de camping qui convient à toute la famille : c’est un jeu d’enfant!

Allumer un feu : ça aussi, c’est un jeu d’enfant.

Beau temps, mauvais temps, toutes les raisons sont bonnes pour partir camper l’esprit tranquille. Du prêt-à-camper à la tente, en passant par une variété de véhicules récréatifs, ce loisir offre une panoplie d’options qui en font un must à inclure à son calendrier de vacances familiales.

Les organisateurs, Camping Québec et la Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC), ainsi que le partenaire Leclerc Assurances et Services Financiers, se sont mobilisés pour une quatrième année afin de promouvoir la pratique du camping au Québec. Plusieurs activités offertes durant la Semaine permettront aux campeurs de découvrir ce merveilleux loisir telles que des journées découvertes, des cliniques, des sorties en plein air, des activités dans les campings du Québec, des kiosques d’information ainsi que des conférences et des webconférences gratuites.

De plus, le week-end « 2 nuits à 50 $ » (plus taxes), une promotion exclusive pour découvrir les campings du Québec à tarif réduit les 24 et 25 mai 2019 dans près de 350 terrains de camping, est de retour cette année. Ces deux jours deviennent l’excuse parfaite pour goûter au plaisir du plein air tant pour les néophytes que pour les adeptes de camping.

Pour connecter nos tout-petits ailleurs que sur un écran

Le plein air offre une foule de bénéfices pour la santé des enfants. Plus l’immersion en nature est importante, plus les bénéfices sont grands pour le développement des enfants en bas âge. En plus de prévenir les comportements sédentaires et les problèmes de cyberdépendance, la vie en plein air permet d’enrichir la créativité, la santé, l’autonomie, ainsi que les aptitudes sociales des jeunes enfants. Heureusement, bien des parents l’ont déjà compris.

Selon un récent sondage émis par la FQCC en 2018, 53 % des répondants affirment avoir initié leurs enfants à la pratique du camping alors qu’ils n’étaient âgés que de seulement deux ans ou moins! Ce baptême du camping à un si jeune âge démontre bien à quel point le camping est devenu un loisir populaire. « Que ce soit pour des vacances en famille, en couple ou pour un week-end entre amis, la FQCC travaille depuis 51 ans à démontrer que le camping est une activité accessible à tous et génératrice de merveilleux souvenirs pour nos enfants », souligne Michel Quintal, président de la FQCC.

Parce que c’est dehors que ça se passe, partout au Québec!

L’engouement pour ce loisir est loin de s’éteindre! Avec plus de 945 terrains de camping à travers le Québec, la recherche du parfait emplacement de camping devient aussi un jeu d’enfant. « Que l’on soit un campeur voyageur ou un saisonnier, la Semaine québécoise du camping est l’occasion rêvée de découvrir ce superbe loisir qu’est le camping. Depuis 1962, Camping Québec est heureux de faire rayonner les attraits et les paysages des différentes régions touristiques du Québec », explique Simon Tessier, président-directeur général de Camping Québec.

À propos des organisateurs

Camping Québec est une association qui représente les exploitants de terrains de camping du Québec. Elle est la plus importante dans son genre au Québec. Avec ses 750 membres provenant des secteurs privés et publics, elle représente plus de 90 % de l’offre de camping au Québec. Sa mission est de promouvoir et de favoriser la croissance et le développement de l’industrie du camping, ainsi que la pratique de cette activité au Québec.