Elle s’achète une nouvelle voiture grâce au Lotto 6/49

Sylvie Lafrance du Bas-Saint-Laurent a mis la main sur 72 512 $ au tirage du Lotto 6/49 du 30 mars. Elle a ainsi décidé de faire l’acquisition d’une nouvelle voiture grâce à ce gain.

Elle a acheté son billet gagnant au Uniprix situé au 78A, rue Principale à Saint-Antonin. Mme Lafrance a réclamé son prix le 2 avril. Elle a remporté son prix en obtenant 5 des 6 chiffres de la combinaison gagnante, et l’un des numéros complémentaires.

Du 1er janvier au 23 avril, Loto-Québec a versé 30 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 18 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 8 chanceux de mettre la main sur une rente à vie.