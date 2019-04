Bac bleu : une possible hausse des tarifs de récupération inquiète

La MRC de Rivière-du-Loup a été questionnée concernant une possible hausse des tarifs de récupération des matières du bac bleu. «Quatre municipalités sur 12 sont visées par un renouvèlement, mais le document n’origine pas de la MRC. C’est la Société V.I.A. (centre de tri) qui a envoyé un protocole d’entente», a mentionné le préfet Michel Lagacé.

Dans un communiqué de presse émis par le Réseau d’information sur les municipalités, on y précise que «L’Isle-Verte s’y faisait annoncer que les tarifs de récupération du bac bleu allaient passer de 38 $ à 97 $ la tonne dès mai prochain, une hausse de 255 %.» Éventuellement les 12 municipalités seraient touchées par cette hausse d’ici 2021.

M. Lagacé a nuancé cette affirmation. «Recyc-Québec pourrait ajuster la compensation accordée aux municipalités pour tenir compter des couts plus élevés», a-t-il indiqué. La Société V.I.A. a des relations d’affaires directement avec les municipalités, la MRC de Rivière-du-Loup organise seulement des rencontres entre les parties. C’est d’ailleurs dans ce rôle qu’elle planifie une rencontre au milieu du mois de mai avec la Société V.I.A. pour mesurer l’impact des changements à venir. «Quand nous aurons toutes les informations, nous en informerons la population», a souligné M. Lagacé.

ÉCOCENTRE DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Par ailleurs, le réaménagement complet et la relocalisation de l’écocentre situé sur la rue Delage à Rivière-du-Loup, dont le début des travaux était prévu au printemps 2018, sont toujours retardés. «Nous avons des discussions avec la Ville de Rivière-du-Loup pour trouver l’endroit idéal. Aussitôt que nous aurons toutes les autorisations, nous allons procéder», a souligné M. Lagacé.

Les travaux du projet initial étaient estimés à un maximum de 625 000 $. Les installations actuelles, situées sur un terrain appartenant à la Ville de Rivière-du-Loup, sont désuètes et la Société V.I.A. a besoin de cet espace pour le développement de son centre de tri (contenu du bac bleu). Quant à elle, la MRC de Rivière-du-Loup a le mandat de la gestion des écocentres sur son territoire.

Annuellement, plus de 2 000 tonnes de matières sont déposées à l’écocentre de Rivière-du-Loup. On y enregistre au-delà de 15 000 visites chaque année. Environ 91 % des matières, qui y sont acheminées, sont revalorisées, donc 9 % prennent le chemin du site d’enfouissement sanitaire. Rivière-du-Loup a l’avantage d’avoir son écocentre à proximité de sa population.

Les citoyens de la MRC ont accès à un deuxième écocentre situé dans la municipalité de Saint-Hubert.