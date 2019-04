Sensibilisation et information auprès des employeurs de la MRC des Basques

COSMOSS Les Basques, en collaboration avec la Maison de la Famille des Basques, Univers Emploi, la MRC des Basques et les Chambres de commerce de Saint-Jean-de-Dieu et de Trois-Pistoles, annonce le début d’une période de sensibilisation et d’information auprès des employeurs du territoire de la MRC des Basques.

Dès ce printemps, les ressources désignées commenceront à contacter les entreprises afin de partager des outils et d’échanger sur les différentes thématiques.

Un milieu de travail conciliant et actif peut être un facteur important d’attractivité et de rétention des employés. Il s’agit d’un atout important pour les employeurs des Basques dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre. Dans cette optique, Denis Lachance de la Maison de la Famille des Basques contactera diverses entreprises pour s’entretenir avec les employeurs sur les besoins des familles et leur donner des outils pertinents et réalistes financièrement en mesure de conciliation.

Connaissez-vous vos Citoyens-Maillons? Les Citoyens-Maillons sont des personnes bénévoles, à l’écoute des concitoyens de leur municipalité ou de leur milieu. Ils sont maintenant plus d’une quarantaine sur le territoire à pouvoir informer les citoyens dans le besoin des différentes ressources qui y existent. Ce printemps, les coordonnatrices des chambres de commerces de Saint-Jean-de-Dieu (Caroline Rioux) et de Trois-Pistoles (Johanne Beaulieu) contacteront les employeurs afin de déployer le réseau de Citoyens-Maillons dans les entreprises de la région.

Univers Emploi et la MRC des Basques travaillent activement sur une guide d’accueil des nouveaux employés afin d’améliorer l’accueil, tant physique qu’humain et l’accessibilité des services dans la MRC des Basques. Considérant, encore une fois, le grand besoin de main-d’œuvre et le roulement important d’employés dans les entreprises et les organismes, ce guide s’avère être un outil très pertinent pour les employeurs du territoire. Il sera déployé à l’automne 2019.