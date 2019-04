Ce sera la fête à Dégelis du 27 au 30 juin

La deuxième édition de Dégelis en fête au rythme de la rue se tiendra du 27 au 30 juin prochain. Le succès de la première édition de cette nouvelle formule a confirmé l’importance de poursuivre l’animation de ce traditionnel weekend à Dégelis.

Quatre sites seront animés : Places du Chapiteau, de la Famille, du Camion et la Place du Manège où se succèderont une foule d’activités et ce, entièrement gratuitement. Jeux gonflables, amuseurs publics, chansonniers, gymkhana, tire de chevaux et spectacle à grand déploiement, tout sera en place pour célébrer l’arrivée de l’été.

Sous le chapiteau, on note le retour du vendredi 5 à 7 Optimiste pizza, avec Sébastien Caron à l’animation musicale et un samedi soir électrisant avec DJ sur place, suivi du groupe LBA BAND, qui vous fera danser sur tous les hits d’hier à aujourd’hui.

En nouveauté au centre-ville le samedi, il y aura un tournoi de volleyball de plage et une vitrine musicale avec le Tremplin. Aussi, le show & shine et la parade de camions se dérouleront exclusivement le dimanche, en plus d’ajouter des épreuves d’habileté pour les camionneurs. D’autres surprises sont à venir.

Le comité organisateur de Dégelis en fête garde le cap sur un évènement 100 % gratuit afin de permettre aux citoyens de Dégelis et aux visiteurs d’en profiter au maximum. Un évènement familial, rassembleur qui permet aux parents et amis de s’amuser et de se retrouver.