Début des travaux à la façade ouest du Centre hospitalier de Trois-Pistoles

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent informe la population des Basques que les travaux de réfection de la façade ouest du Centre hospitalier de Trois-Pistoles ont débuté.

Ces travaux évalués à 1,8 M $ s’échelonneront sur une période de 9 mois et visent à :

remplacer le parement extérieur de la façade ouest;

remplacer les fenêtres de la façade ouest;

refaire les toitures de l’urgence et de l’entrée principale.

Le projet de réfection permettra également d’améliorer le niveau énergétique du bâtiment en l’isolant selon les nouvelles normes en construction. Ces travaux importants s’inscrivent dans le plan de maintien des actifs du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Des échafauds seront érigés sur la façade ouest du Centre hospitalier et des toiles fermeront la structure afin de limiter la dispersion des débris et de la poussière pendant toute la durée des travaux. Des mesures d’atténuation ont été mises en place afin de diminuer les impacts pour la clientèle, les résidents, les employés et les médecins.

Le CISSS invite la population à suivre la signalisation temporaire le temps des travaux. Aucun arrêt de soins et de services n’est envisagé durant les travaux.