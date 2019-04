Les élèves de l’École secondaire du Transcontinental ont accueilli des ainés

Le jeudi18 avril dernier, la FADOQ du Bas-Saint-Laurent et l’École secondaire du Transcontinental se sont uni derrière Guy Genest, organisateur principal et initiateur du projet, pour réaliser la deuxième édition des Olympiades multigénérationnelles.

Pour cette journée, il y a eu 20 équipes comprenant des élèves et des ainés qui ont participé à des jeux d’habileté, de culture générale et de français. En tout ce sont 179 élèves et près de 40 ainés qui ont compétitionné dans une ambiance festive et conviviale. Pour bien réussir cette journée, ce sont les membres du personnel de l’école, de la FADOQ et des bénévoles qui ont veillé à guider les olympiades.

À la suite du repas pour bien digérer le diner, des prestations improvisées de danses en ligne ont permis aux élèves et ainés de se laisser entrainer sur de la musique populaire.

Les Olympiades multigénérationnelles à l’école secondaire du Transcontinental auront désormais lieu aux deux ans. Le comité organisateur remercie les partenaires de l’événement : la FADOQ Région Bas-Saint-Laurent, la Ville de Pohénégamook, la Municipalité de Saint-Athanase et la Municipalité de Rivière-Bleue.