De nouveaux projets pour la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu

C’est à la salle de réception Chez Laury, sous une formule déjeuner-conférence, que s’est tenue le 17 mars dernier, l’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu, afin de clôturer les activités de l’année 2017-2018.

Invité pour l’évènement, Roberto Dionne, directeur de la Caisse Desjardins des Basques, réalisa une présentation riche en échange qui fut appréciée des membres présents.

Ce fut également l’occasion pour la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu de lancer son nouveau programme incitatif à l’achat local le «Passeport johannois». L’objectif est d’encourager l’achat local en incitant la population à faire leurs achats et/ou à recourir aux services des commerces de la municipalité. Il s’agit de faire étamper la carte au moment du paiement dans les commerces participants. Chaque «Passeport johannois» comprend 10 espaces à étamper dans au moins 5 entreprises différentes. Lorsque la carte est remplie, elle doit être déposée à l’Édifice municipal dans une boite prévue à cet effet. Le premier tirage aura lieu le 21 juin prochain et 5 prix totalisant 1350 $ seront remis en monnaie johannoise.

Par la même occasion, les membres présents en ont profité pour procéder aux élections des postes vacants afin de former le nouveau conseil d’administration pour l’année 2018-2019. Deux candidats se sont présentés. Les administrateurs en poste souhaitent la bienvenue à leurs nouveaux collègues : Marie-Pier Drapeau de Coiffure Marie-Pier Drapeau ainsi que Jean-Pierre Bélisle de Bélisle Portes et fenêtres architecturales. Le conseil d’administration tient également à remercier Raymond D’Auteuil et Patrice Sénéchal pour leur implication à titre d’administrateur.

Active depuis 1963, la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu compte plus de 70 membres à ce jour. D’année en année, le conseil d’administration tente de répondre à leurs besoins, que ce soit par l’organisation d’évènements, par la visibilité de leur entreprise ou tout simplement par la transmission d’information personnalisée. Le président, Gaston Paré, a dressé une rétrospective des accomplissements de la dernière année et a invité les gens à utiliser le Fond de développement et le programme création d’emploi qui sont toujours disponibles pour aider les entreprises. Caroline Rioux, directrice, a ensuite tenu à souligner que «C’est grâce à la participation de nos partenaires et de nos membres ainsi qu’au dynamisme des gens d’ici que nous pouvons poursuivre nos actions et participer à l’essor de notre milieu».