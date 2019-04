La Société d’horticulture de Rivière-du-Loup reçoit Albert Mondor

La Société d’horticulture de Rivière-du-Loup recevra le mercredi 8 mai prochain Albert Mondor. Il pratique le métier d’horticulteur / créateur de jardins depuis maintenant 30 ans. En plus de donner des cours et des conférences, il a publié neuf livres sur l’horticulture et animé des émissions de télé portant sur ce sujet.

Sa conférence sera présentée à compter de 19 h 30 à la Maison de la Culture, 67 rue Du Rocher, Rivière-du-Loup, en partenariat avec Premier Tech Home & Garden. C’est gratuit pour les membres et 10 $ pour les non-membres. M. Mondor entretiendra les personnes présentes sur le sujet «Le nouveau potager, le jardin comestible pour tous les espaces».

Avec les OGM et tous les problèmes causés par l’industrialisation de l’agriculture, l’aménagement paysager comestible et l’agriculture urbaine sont plus populaires que jamais parce que les gens ressentent un profond besoin de retrouver l’essence des aliments.

Vous rêvez vous aussi de cultiver vos propres fruits, légumes et fines herbes. Mais sans un grand terrain, comment faire ? Contrairement à ce qu’on croit, la plupart des plantes potagères s’accommodent bien de la culture en pots, en bacs et dans d’autres contenants.

Albert Mondor vous proposera durant cette conférence des solutions simples et ingénieuses pour faire pousser une grande variété de plantes comestibles dans les endroits les plus extrêmes : dans des bacs, sur des tables, sur les balcons, les terrasses, les toits ou même les murs !