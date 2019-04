Yvan Thibault élu Personnalité du mois d'avril

Voir la galerie de photos

L'actuel président du Club de curling Rivière-du-Loup, Yvan Thibault, a été choisi en tant que personnalité du mois d'avril de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Une nomination qu'il a accueillie avec beaucoup d'humilité et au nom des nombreux bénévoles qui permettent au nouveau Centre de curling Prelco de connaitre un beau succès depuis son ouverture.

M. Thibault pratique le curling depuis une dizaine d'années et il a été directement impliqué dans la concrétisation du centre. Il apprécie que le sport soit une combinaison de stratégies et d'habiletés, mais également qu'il soit accessible aux amateurs de tous les âges. Notons que le Centre de curling Prelco est même équipé des installations nécessaires pour accueillir les joueuses et joueurs à mobilité réduite.

«Le curling, c'est un peu une partie d'échecs», explique-t-il. «Si tu joues un mauvais coup, l'adversaire va en profiter, mais si tu joues un bon coup, l'adversaire va trébucher. Il y a beaucoup de stratégies, mais il faut exécuter.»

Yvan Thibault est d'avis que le Centre de curling Prelco, un projet imaginé par un groupe de bénévoles passionnés, complète à merveille les nombreuses installations sportives de Rivière-du-Loup. Celui-ci répond d'ailleurs a une demande, puisque le Club de curling louperivois a constaté une belle progression dans son nombre de membres au cours de la dernière année.

«Le Centre de curling Prelco était un beau projet à l'origine, mais c'est maintenant une belle réalisation [...] On veut en faire profiter la communauté», lance-t-il.

Toutes les personnes intéressées à découvrir ce sport de plus en plus populaire sont invitées à communiquer avec les membres du club. Nul doute que ses représentants se feront un plaisir de vous faire découvrir leur passion.