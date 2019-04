Guy Caron officialise sa candidature

Le député fédéral Guy Caron est, depuis le mercredi 23 avril, officiellement candidat à un troisième mandat sous la bannière du Nouveau Parti Démocratique (NPD).



C’est une sixième campagne sous les couleurs néodémocrates qui s’entame pour Guy Caron, qui a été élu député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques en 2011, lors de la «vague orange» portée par Jack Layton.



«Porter la voix des citoyens et citoyennes de notre région à la Chambre des communes est une immense fierté. Des enjeux comme la gestion de l’offre, l’assurance-emploi, le transfert des entreprises familiales ou l’environnement résonnent fort dans ma circonscription. Depuis huit ans, je travaille sur ces dossiers et je constate que les réponses apportées par les libéraux et les conservateurs ne fonctionnent pas. Plus le temps passe et plus je suis convaincu que les réponses adaptées sont celles que je défends, et c’est pour cela que je désire continuer à me battre pour ma région», explique le député.



«L’élection approche à grands pas et nous serons prêts. Tout le monde s’entend pour dire que nous avons un excellent député, qui gère bien ses dossiers et est présent dans la région et pour les habitants. C’est à notre tour de lui donner un coup de pouce pour qu’il continue à nous représenter», conclut Nathalie Turgeon, présidente de Association NPD Rimouski-Neigette--Témiscouata--Les Basques.