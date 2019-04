Un projet d’agrandissement pour le Musée du Bas-Saint-Laurent

Le Musée du Bas-Saint-Laurent (MBSL) a annoncé le 23 avril qu’il allait privilégier l’agrandissement de son bâtiment actuel plutôt qu’un déménagement dans l’église Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup, à la suite d’une analyse approfondie.

Depuis plusieurs années maintenant, les réserves du MBSL sont pleines et elles ne sont plus conformes aux nouvelles normes de conservation. En plus de nouveaux espaces de réserves, le projet prévoit notamment l’ajout de lieux spécifiquement dédiés à la médiation culturelle.

La décision du Musée du Bas-Saint-Laurent d’agrandir son bâtiment actuel ouvre la porte à d’autres projets potentiels pour la requalification de l’église Saint-François-Xavier. «On va arrêter de penser qu’il y a seulement un projet qu’on peut faire à cet endroit. Depuis 10 ans, il y a eu énormément de choix différents qui ont été faits dans les églises. On verra ce qui peut être fait ici. Notre focus était tellement mis sur le Musée qu’on ne regardait pas autre chose. C’était comme si le Musée devait sauver l’église. Je pense que c’est très bien de faire une autre réflexion et d’amener ça ailleurs et plus loin», a commenté la mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

L’enjeu du manque d’espace a un impact direct sur le développement de l’institution. Le MBSL subit depuis 2006 le coup d’un moratoire imposé par la Commission d’exportation des biens culturels du Canada ce qui freine considérablement les nouvelles acquisitions d’œuvres d’art et, par le fait même, la diversité des expositions et du rayonnement de l’institution. Il en va de même pour les activités de médiation culturelles qui, pour le moment, se déroulent dans l’auditorium du Musée. Le MBSL déploie beaucoup d’énergie pour remplir sa mission d’éducation. Cependant, les espaces ne permettent pas de développer ce volet à son plein potentiel. L’agrandissement du Musée sur son site permettra de doter l’organisme d’espaces et d’équipements adéquats, en plus d’accueillir le Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup de même que la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, ce qui en ferait un véritable pôle culturel et patrimonial.

Entre 2008 et 2011, plusieurs organismes culturels de Rivière-du-Loup étaient aux prises avec des problématiques de manque d’espace, notamment le Musée du Bas-Saint-Laurent, la bibliothèque Françoise-Bédard, le Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup et la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup. Un projet préliminaire a été mis de l’avant par le Musée du Bas-Saint-Laurent en concertation avec la Ville de Rivière-du-Loup pour la première fois en février 2013. Les intervenants du milieu ont fondé la Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup en novembre 2013.

Au cours des dernières années, la Corporation a mené plusieurs études et analyses quant au réaménagement de l’église Saint-François-Xavier pour y accueillir les activités régulières du Musée du Bas-Saint-Laurent, du Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup et de la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup. Après analyse, ce scénario est finalement écarté en raison des couts associés aux défis techniques que représente le réaménagement d’une église pour en faire un musée.

À cet effet, la Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup organisera à l’automne 2019 un forum de discussion sur les nouvelles avenues à explorer pour la conversion de l’église Saint-François-Xavier. En tant qu’organisme ayant à cœur la conservation et la mise en valeur du patrimoine le Musée du Bas-Saint-Laurent croit toujours en l’importance de sauvegarder l’église Saint-Francois-Xavier. À ce titre, le Musée participera à la recherche de solutions pour le réaménagement de l’église.