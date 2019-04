Dix élèves du programme de robotique AMT/Notre-Dame s’illustrent à l’Université Laval

Dix élèves du programme de robotique appliquée AMT/Notre-Dame se sont illustrés à l’Université Laval de Québec, le mercredi 10 avril dernier, lors d’une compétition régionale organisée par Robotique Zone 01, un organisme à but non lucratif (OBNL) voué à l’avancement de la robotique pédagogique.

Divisée en trois équipes, la délégation du Collège Notre-Dame a récolté quatre médailles. Haïmé Lavoie, Alexandre Laplante Dubé et Benjamin Bérubé ont obtenu une médaille d'or. Antoine Viel, Alexis Landry et Émile-Antoine D'Amours ont mérité une médaille de bronze. Samuel Soucy, Maxime Dupont, Xavier Belzile et Jason Caron ont remporté une médaille d'or et la médaille de l'Ingénieur.

Le programme de robotique appliquée s’inscrit dans le parcours Science-études du Collège Notre-Dame. Il a été lancé en 2015 sous la responsabilité de l’enseignant Patrick Le Brasseur. Il bénéficie d’un partenariat conclu avec Moulage sous pression AMT de Saint-Cyprien, une entreprise de pointe qui utilise et développe des technologies modernes de communication, de programmation et d’automatisation.

Le programme de robotique AMT/Notre-Dame propose aux élèves des occasions de découvrir concrètement les rudiments de la robotique et de la programmation afin qu’ils développent leur compréhension de la technologie et puissent exprimer leurs talents et leurs intérêts dans ce domaine.

Lors de la compétition présentée à l’Université Laval, les juges ont notamment été impressionnés par le niveau d’ingénierie et de programmation des robots conçus par les élèves du Collège.