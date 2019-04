Invitation à la rencontre d’information sur le réaménagement du chalet de ski de fond

La Ville de Rivière-du-Loup convie les citoyens à une rencontre d’information portant sur le réaménagement du chalet de ski de fond et raquettes situé sur la rue Paul-Étienne-Grandbois de Saint-Ludger. Cette rencontre aura lieu le mercredi 1er mai prochain, à 19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, au 1er étage.

Lors de cette séance, une présentation du projet, de ses enjeux et des normes en vigueur sera réalisée par la mairesse, Mme Sylvie Vignet, et le directeur du Service loisirs, culture et communautaire, M. Benoit Ouellet. Les citoyens pourront alors apprécier l’ensemble des travaux à réaliser et obtenir réponse à toutes leurs questions.

Plus de 400 membres fréquentent le chalet pour s’adonner au ski de fond, une donnée qui ne comptabilise en outre ni les amateurs de raquette ni ceux de vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), deux disciplines dont l’engouement croit sans cesse.

Le service, qui repose sur l’implication bénévole, est un atout qui profite à l’ensemble de la communauté et permet aux citoyens de profiter d’un havre naturel en plein cœur de la ville. Toutefois, les installations sont vétustes et ont besoin d’une mise à niveau importante, s’agissant d’équipements publics. Les travaux comprendront la mise aux normes du chalet et une reconfiguration des lieux pour répondre à la hausse de la fréquentation, tout en visant une meilleure intégration des bâtiments sur le site.