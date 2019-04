Le premier ministre François Legault de passage à Rivière-du-Loup

Le premier ministre du Québec François Legault s'arrêtera dans la région de Rivière-du-Loup le 23 avril.

Une table-ronde est prévue à l'hôtel de ville de Rivière-du-Loup avec des acteurs politiques louperivois en après-midi. Il s'adressera aux médias à la suite de cette activité. Il sera accompagné entre autres du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif.

Le premier ministre François Legault a réalisé quelques apparitions publiques au cours des derniers jours afin de soutenir les personnes sinistrées par les inondations en Outaouais et dans le secteur de Laval. La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault s'est quant à elle rendue en Beauce, notamment, où la crue des eaux a causé bien des dommages et des ennuis aux résidents.