Panne d'électricité au centre-ville de Rivière-du-Loup

Près de 1 000 abonnés d'Hydro-Québec situés dans le secteur du centre-ville de Rivière-du-Loup et de la rue Lafontaine ont été privés d'électricité depuis entre 21 h 30 et 23 h 30 le 21 avril.

Selon les informations transmises par la société d'État, la situation a été rétablie vers peu vers 23 h 30. Cette interruption a perturbé pendant quelques heures les activités des commerces nocturnes à Rivière-du-Loup.

Il est possible de signaler une panne lorsqu'elle survient en composant le 1 800 790-2424. Hydro-Québec recommande aux citoyens d'avoir à leur portée une trousse d'urgence en cas de panne d'électricité. Elle devrait contenir des lampes de poche, des piles de rechange, du matériel de premiers soins, une radio à piles, des couvertures chaudes, de la nourriture non périssable, une copie de sa liste de numéros de téléphone importants et des jeux ou des livres pour s'occuper, le temps que le service soit rétabli.