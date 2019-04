L'or pour La Grande Hermine

Une fois de plus, la Distillerie Fils du Roy de Saint-Arsène s'est couverte d'or. Cette fois c'est son pastis La Grande Hermine qui a reçu les plus hauts honneurs lors du Berlin International Spirits Competition. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'entreprise a reçu la mention de «distillerie canadienne de l'année».

Pas moins de 300 autres distilleries et microdistilleries provenant de plus de 19 pays ont participé à cette compétition à l’aveugle. Les juges qui ne pouvaient donc voir la bouteille présentaient leurs notes uniquement à partir de leurs dégustations.

Hélène Dumont et Jonathan Roy n'ont pas fait le voyage. «C'est une belle compétition. Le pastis c'est une coutume européenne forte, donc de s'y démarquer, c'est impressionnant. Nous en sommes très heureux», souligne M. Roy.

C'est à Kamouraska qu'ont germé les premières graines de La Grande Hermine. «Un ami m'a invité à gouter du carvi, qui est proche de l'anis. J'ai eu ça en tête quelques années puis le déclic s'est fait.»

C'est avec l'agastache, une autre plante herbacée qu'il obtiendra le côté animé et poivré. Et comme les deux copropriétaires ont à coeur de cultiver leurs propres plantes dans leur jardin de Saint-Arsène, l'idée d'un pastis d'ici se concrétisait.

Il aura toutefois fallu plus de six mois et l'ébauche d'une quinzaine de recettes pour obtenir celle qui est devenue La Grande Hermine. «Nous cherchions à obtenir un équilibre, un balancement dans nos gouts», souligne le maitre distillateur.

L'entreprise qui poursuit son développement dans ses nouveaux locaux compte lancer quatre nouveaux produits d'ici l'hiver prochain.