Conférence sur le domaine des affaires et de l’enrepreneuriat

À l’initiative de Rémi Morin, enseignant au Département des langues et avec la collaboration des enseignants du programme Techniques administratives, le Cégep de Rivière-du-Loup recevra François-Xavier Bonneville, directeur des opérations chez Lepage Millwork, dans le cadre d’une conférence en anglais et en français portant sur le domaine des affaires. La conférence se tiendra le jeudi 25 avril, de 11 h à 12 h, au local B-202 du Cégep.

Détenteur d’un diplôme universitaire de l’université d’Ottawa en «Applied Science Mechanical Engineering» ainsi que d’un Master of Business Administration (M.B.A.) au IESE Business School au campus de Barcelone en Espagne, M. Bonneville abordera des thèmes comme le processus de relève en entreprise ainsi que son rôle au sein de Lepage Millwork.

Il informera également les étudiantes et étudiants sur son parcours personnel, notamment son cheminement scolaire, son implication sociale, sa vision d’un équilibre entre travail et loisirs ainsi que les attitudes requises en entreprise.

La conférence est gratuite et s’adresse tant aux étudiantes et étudiants du programme Techniques administratives qu’à tous les gens intéressés par le domaine des affaires et de l’entrepreneuriat.