Prudence lors de la cueillette de mollusques cette fin de semaine

La période de Pâques est souvent l'occasion pour se retrouver autour d'un bon repas de mollusques dans les communautés côtières de la Gaspésie, de la Côte-Nord et des Îles-de-la-Madeleine. Cette tradition se poursuit depuis des générations. Le gouvernement du Canada souhaite rappeler aux résidents du Québec d'éviter de manger des mollusques qui auraient été cueillis dans des zones fermées.

Il est interdit de cueillir des mollusques bivalves dans des zones fermées. De plus, la cueillette des mollusques à moins de 125 mètres d'un quai est interdite en raison des risques de contamination.

La consommation de mollusques insalubres peut entraîner de graves problèmes de santé, y compris la mort.

Le Ministère invite également la population à signaler les cas de cueillette de mollusques bivalves dans les zones fermées en composant le 1-800-463-9057, ou en ligne. Les appels sont anonymes et confidentiels.

Pour de plus amples renseignements sur la cueillette de mollusques et les secteurs coquilliers ouverts et fermés à la cueillette, il est possible de consulter ce site web : www.dfo-mpo.gc.ca/VerifierAvantDeCueillir.