Bilan de l’Association du cancer de l’Est du Québec

L’Association du cancer de l’Est du Québec et la Résidence de l’Association (Hôtellerie Omer-Brazeau) présentaient le 17 avril le bilan de leur dernière année d’activité. En 2018, l’Association a investi 1 757 108 $ et 9350 heures de bénévolat spécifiquement dans les services aux personnes touchées par le cancer dans l’Est-du-Québec.

Le service d’hébergement à l’Hôtellerie Omer-Brazeau a enregistré 15 048 nuitées ainsi réparties : 59,6 % (8966) par des personnes provenant de la Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine, 23,4 % (3523) par des gens provenant du Bas-Saint-Laurent, 7,2 % (1080) par des résidents de la Côte-Nord et 9,8 % (1479) par une clientèle provenant d’autres régions.

En 2018, pour assurer le confort et la sécurité de sa clientèle, l’Association a entrepris d’importants travaux à la résidence. Un investissement majeur totalisant 1,3 M$ rendra plus sécuritaires les déplacements des personnes à mobilité réduite, renforcera la prévention des infections, offrira plus de luminosité aux usagers et améliorera l’accueil de la clientèle. Les travaux se poursuivront jusqu’à la fin du printemps 2019.

TROUSSE RÉCONFORT

Avec l’appui de partenaires majeurs, l’Association a créé et lancé en 2018 une trousse destinée aux personnes qui débutent une chimiothérapie par intraveineuse ou une immunothérapie en clinique d’oncologie. Elle contient une couverture douce et confortable, une gourde, un cahier de mandalas et des crayons, une boite de menthes, un carnet de notes et une carte d’espoir fabriquée par des élèves de la région. La trousse réconfort est distribuée dans les 16 cliniques d’oncologie de l’Est-du-Québec, directement dans le milieu de vie des patients.

SERVICES OFFERTS

L’agente de relations humaines de l’Association a réalisé l’an dernier 1131 interventions en réponse aux 673 demandes d’aide formulées par des personnes éprouvant des besoins financiers, matériels, psychologiques, physiques, etc. Ces dernières ont obtenu de l’accompagnement dans la recherche de ressources d’aide financière, des solutions pour organiser plus efficacement leur quotidien et un lieu pour exprimer leurs émotions.

Perce-Neige est le service d’entraide et d’accompagnement que l’Association offre dans les régions de Rimouski-Neigette, La Matanie, La Mitis, Le Kamouraska et la région de Sept-Rivières. Les 78 bénévoles répartis dans ces secteurs ont accompli 5794 heures de bénévolat pour apporter aux personnes touchées par la maladie du soutien individuel ou des activités de groupe.

L’Association est active dans 10 hôpitaux de l’Est-du-Québec pour prodiguer, par le biais de massothérapeutes certifiés en oncologie, de courts massages aux patients durant la période où ils reçoivent leurs traitements contre le cancer.Des massages sont également offerts au Centre de mieux-être Cendrine et Philippe. En 2018, 3241 massages ont été prodigués à ces différents endroits.

Au début de la dernière année, l’honorable Éric Forest, sénateur pour la région du Québec (Golfe), a offert à l’Association la médaille du 150e anniversaire du Sénat du Canada soulignant ainsi le travail acharné de l’organisme au sein de sa communauté. L’Association partage fièrement cette reconnaissance avec l’ensemble de ses donateurs, de ses bénévoles, de ses employés et de ses partenaires. En 2018, 2110 bénévoles ont participé à la réalisation de la mission de l’Association au sein des différents secteurs de l’organisation. Au total, 24 644 heures de soutien ont ainsi été consacrées bénévolement : 9350 heures à l’offre des services, 15 038 heures au financement et 256 heures en soutien à l’organisation.

EXERCICE FINANCIER

Pour l’année 2018, le total des revenus de l’Association (fonds d’exploitation) et de la Résidence s’établit à 2 666 093 $. De cette somme, 57 % provient des campagnes et activités de financement, 22 % de la subvention accordée par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour le service d’hébergement offert à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, 16 % de la contribution des usagers au service d’hébergement et 5 % d’autres revenus.

Le fonds d’exploitation de l’Association du cancer de l’Est du Québec présente, après ses dépenses et investissements, un solde positif de 10 954 $ avant la variation de la juste valeur des placements. Le solde du fonds de dotation totalisait 4 218 407 $ au 31 décembre 2018. Les sommes accumulées au fonds de dotation constituent un fonds de prévoyance servant à soutenir les investissements requis pour la réparation ou la mise à niveau de la résidence; elles permettent également d’assurer le maintien et l’amélioration continue de l’offre de service pour tout l’Est-du-Québec. L’Association poursuit le développement de ce fonds par le biais de son programme de dotation et dons différés dans le but d’assurer l’avenir des services mis en œuvre pour les populations du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Pour l’année 2018, le total des dépenses et investissements des deux corporations atteint 2 591 611 $ et est réparti comme suit : 66 % aux services à la clientèle, 28 % à la promotion des services, au développement et support aux activités de financement, et 6 % à l’administration.