Les Fusiliers du St-Laurent célèbrent leur 150e anniversaire

Le 9 avril dernier, le régiment Les Fusiliers du St-Laurent a fêté son 150e anniversaire de fondation. Afin de célébrer l'événement, des Fêtes régimentaires ont été organisées le 6 avril au Centre des congrès de Rimouski.



Des militaires actifs du régiment, deux membres du régiment affilié du Royaume-Uni, le maire de Chérisy en France, la communauté politique régionale, des anciens militaires et des amis du régiment étaient parmi les 354 convives qui ont participé aux Fêtes du 150e anniversaire du régiment. Celles-ci honoraient la mémoire, le sacrifice et le dévouement des hommes et des femmes du Régiment qui, depuis sa fondation le 9 avril 1869, ont fièrement porté l'uniforme et servi leur pays.



Lors du souper, les nouveaux honneurs de bataille ont été dévoilés sur le drapeau consacré du Régiment. Ceux-ci sont «Afghanistan», «Défense du Canada 1812-1815» et «Châteauguay». Ces honneurs viennent s'ajouter à «Arras» sur le drapeau.



Le souper était tenu sous la présidence d'honneur de l'ex commandant Robert Piché, natif de Mont-Joli. Ce dernier a également été le conférencier au brunch servi dans les locaux du manège militaire le lendemain matin. Le début des Fêtes a été une réussite et inaugure une année de festivité.