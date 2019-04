Le gouvernement fédéral facilite l'achat d'une première habitation

Le gouvernement du Canada a annoncé le 18 avril une mesure proposée pour renforcer la Stratégie nationale en rendant plus abordable l’achat d’une première maison pour les jeunes Canadiens. L'incitatif permettra aux acheteurs d'une première propriété admissibles qui ont le montant minimal de mise de fonds pour un prêt hypothécaire assuré de demander à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) de financer une partie de l'achat au moyen d'un prêt hypothécaire avec participation.

La mesure proposée dans le budget de 2019 par le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL, Jean-Yves Duclos, aidera les familles à faire les premiers pas vers l'accession à la propriété grâce à l'Incitatif à l'achat d'une première propriété qui permettrait de réduire les versements hypothécaires exigés des accédant à la propriété.

De plus, le budget de 2019 permettra :

d'augmenter la limite des retraits du Régime d'accession à la propriété en la faisant passer de 25 000 $ à 35 000 $, ce qui permettra aux acheteurs d'une première propriété d'effectuer des retraits plus importants à même leur épargne détenue dans des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) pour acheter une habitation;

d'élargir l'initiative Financement de la construction de logements locatifs afin de stimuler la construction de logements locatifs dans des communautés partout au Canada;

d'inviter les communautés et d'autres groupes à proposer des initiatives qui élimineront les obstacles limitant la construction de logements neufs grâce au nouveau Défi d'offre de logements qui vise à fournir de nouvelles ressources pour trouver de nouvelles solutions afin d'accroitre l'offre de logements et de fournir une plateforme pour partager ces modèles avec des communautés partout au Canada.

«Les nombreuses familles de la région de Matane, de toute la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent bénéficieront directement de ces mesures bonifiées qui leur permettront plus facilement d'acquérir leur première maison. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui met les familles québécoises et canadiennes au premier plan en leur donnant le coup de pouce dont elles ont besoin afin de faire une différence au quotidien», a commenté Rémi Massé, député pour Avignon-La Mitis -Matane- Matapédia.

La SCHL offrira aux acheteurs d'une première habitation admissibles un prêt hypothécaire avec participation correspondant à 10 % de la valeur d'une habitation nouvellement construite ou à 5 % de la valeur d'une habitation existante.

La valeur plus élevée du prêt hypothécaire avec participation pour les habitations nouvellement construites pourra encourager la construction des habitations nécessaires pour répondre, dans une certaine mesure, aux pénuries de logements au Canada, en particulier dans nos plus grandes villes.

L'incitatif sera offert aux acheteurs d'une première habitation dont le revenu du ménage est de moins de 120 000 $ par année. Cependant, le prêt hypothécaire assuré du participant et le montant de l'incitatif ne peuvent pas représenter plus de quatre fois le revenu du ménage annuel du participant.

Pour une famille qui achète une maison de 400 000 $, ce programme pourrait lui faire économiser jusqu'à 228 $ par mois, soit plus de 2 700 $ par année. Les détails du programme sont en voie d'être finalisés par la SCHL et seront annoncés plus tard cette année.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements communautaires ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.