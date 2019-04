Le parcours scolaire des élèves ayant un TSA : un combat continu

Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ), soucieux de la qualité des services offerts aux personnes vivant avec un trouble du spectre autistique (TSA) se joint à Sophie Turbide, mère d’un élève autiste qui fréquente une école de la commission scolaire des Phares, pour dénoncer les difficultés persistantes rencontrées par les élèves handicapés et en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage et leurs parents.

Le manque de temps et d’énergie, le sentiment d’impuissance et la peur des conséquences sont autant de raisons dissuadant les parents à dénoncer le manque ou l'inadaptation de ressources pour leur enfant. L’ADEQ salue ainsi la lettre ouverte de Mme Turbide et encourage les autres parents d’enfant vivant avec le TSA à unir leur voix.

La directrice de l’organisme, Nadège Miguet ajoute «nous souhaitons enrayer cette situation redondante qui est que chaque parent doit lutter individuellement et continuellement tout au long du parcours scolaire de l'enfant pour que ce dernier puisse accéder à ses droits. Il est temps de prendre des mesures collectives pour réellement favoriser l'inclusion des élèves, favoriser la réussite de leur parcours et aider les parents à ne plus devoir sans cesse lutter de la sorte. La majorité des parents témoignent de leur anxiété et de leur fatigue, face aux efforts qu’ils doivent déployer à la maison pour compenser le manque ou l'inadaptation des services et des ressources».

Mme Turbide, membre de l'ADEQ, invite par ailleurs toute personne vivant des difficultés similaires à celles vécues par sa famille à contacter l’organisme afin de dénoncer la situation et obtenir un appui dans leurs démarches, au 1-877-725-2575 ou à [email protected]