Pohénégamook réaffirme son positionnement auprès du ministère du Tourisme

La Ville de Pohénégamook a participé à la consultation de l’industrie touristique, menée par le ministère du Tourisme. Les résultats orienteront l’élaboration de la stratégie de croissance économique de ce secteur d’activité pour 2020-2025.

Cet évènement s’est déroulé à Matane, le 8 avril dernier. Il visait à rassembler les intervenants de l’industrie touristique et à recueillir leurs commentaires quant aux priorités que le ministère devra établir dans son nouveau plan stratégique. Louise Labonté, mairesse, accompagnée de Simon Grenier, directeur général, ont ainsi été présents afin de s’assurer que les citoyens, commerces et institutions de Pohénégamook aient une voix lors de cet évènement majeur et soient représentés comme il se doit. Notons également que Sébastien Ouellet, agent de développement économique de la CODET, était lui aussi sur les lieux.

Plus de 120 intervenants ont pris part à cette vaste consultation publique, qui s’est déplacée aux quatre coins du Québec. Malgré cet achalandage élevé, Caroline Proulx, ministre du Tourisme, a tout de même pris la peine d’échanger et d’écouter les priorités, défis et enjeux de chacun des participants. Ce fut l’occasion pour les représentants du secteur Transcontinental dans le Témiscouata, de souligner notamment la nécessité de disposer de routes attrayantes et de mettre en valeur les différentes routes touristiques, de même que de favoriser le tourisme à l’intérieur des terres.