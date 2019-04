Défi Everest : Témiscouata-sur-le-Lac gonflé à bloc

Le 10 avril dernier, plus de 60 personnes se sont rassemblées au Centre des loisirs de Témiscouata-sur-le-Lac, pour la rencontre d’information sur la tenue du premier Défi Everest – Témiscouata-sur-le-Lac.

Le maire, Gaétan Ouellet, a pris la parole devant un auditoire enthousiaste composé de gens d’affaires, capitaines d’équipes, participants et représentants d’organismes, tous rassemblés afin d’en apprendre davantage sur le Défi Everest.

Lors de cette séance, les interventions d’Yvan L’Heureux, créateur du Défi Everest et Régis Malenfant, président ainsi que de Mayane Cyr Paradis, ambassadrice et responsable en chef du comité organisateur ainsi que tout son comité, ont permis de répondre aux nombreuses questions des personnes présentes qui souhaitaient se familiariser avec le processus d’inscription des participants et des équipes ainsi que sur le don orienté à 100% vers un organisme du milieu, méthode de collecte de fonds unique au Défi Everest et les possibilités de partenariat.

«Il est à noter qu’actuellement, en dehors de l’évènement de Rivière-du-Loup, c’est à Témiscouata-sur-le-Lac qu’il y a le plus d’équipes inscrites et je vous encourage à continuer sur cet élan», a souligné M. L’Heureux.

Le Défi s’adresse à tous les citoyens, de tous âges et de toute condition physique, souhaitant faire une différence d’abord dans leur propre vie, puis dans la vie de leur communauté. L’organisation invite la population à former des équipes ainsi que les organismes à déposer des projets et s’inscrire au www.defieverest.com.