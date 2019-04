Les élèves du Pavillon-de-l’Avenir ont un nouveau moteur de camion-remorque pour apprendre

Un don du fabricant Detroit Diesel, en collaboration avec l’entreprise locale Carrefour du Camion R.D.L., les élèves du programme Mécanique de véhicules lourds routiers du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup pourront apprendre les rudiments de leur métier sur un nouveau moteur de camion-remorque.

Ce moteur DD15 sortant de l’usine, d’une valeur de 40 000 $, permettra de propulser l’apprentissage des élèves inscrits à ce programme. «L’enseignement pratique est notamment réalisé en fonction de l’équipement que nous retrouvons dans nos ateliers. Nous sommes fiers que nos élèves aient, à leur disposition, des appareils et des équipements dernier cri. Ils peuvent ainsi développer leur potentiel, et ce, en fonction du monde du travail qu’ils vont bientôt intégrer comme travailleur à temps plein», a souligné Benoit Ouellet, directeur du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir.

L’entreprise Detroit Diesel fait partie du groupe Daimler qui comprend aussi les divisions de camions Freightliner et Western Star, deux marques vendues au Centre du Camion R.D.L. «Nous sommes heureux de collaborer à cette remise. Nous faisons ainsi d’une pierre deux coups. Nous participons, à notre manière, à l’éducation des futurs travailleurs et nous donnons aux élèves actuels les outils pour être des employés plus performants une fois embauchés», a pour sa part indiqué Denis Morin, président du Carrefour du Camion R.D.L.

L’homme d’affaires, qui a lui-même étudié au Pavillon-de-l’Avenir au début des années 1970 en mécanique diesel, a ajouté que son entreprise compte une majorité de mécaniciens provenant du centre de formation professionnelle de Rivière-du-Loup. «Je fais une invitation aux élèves actuels (qui étaient présents) à venir nous rencontrer», a lancé M. Morin. Le Carrefour du Camion R.D.L. compte 56 employés à Rivière-du-Loup et 32 autres à sa succursale d’Amqui. La demande pour l’embauche des finissants de ce secteur d’activité est grande. «Nous recevons de nombreux appels d’employeurs, tout au long de l’année, qui souhaitent recruter nos diplômés», a précisé M. Ouellet.

Luc Leblanc, qui représentait le fabricant Detroit Diesel le 17 avril, a pour sa part mentionné que ce n’était pas si simple de concrétiser un tel don, en fait une année de démarches. «On comprend que les utilisateurs des ces véhicules lourds vont bénéficier aussi de ce don. Sans les camions-remorques, l’industrie nord-américaine n’aurait pas l’efficacité qu’ont lui connait», a souligné M. Leblanc. Le groupe Daimler, qui fabrique les camions Freightliner et Western Star, est un joueur très important de cette industrie avec 40 % des parts du marché.

Le secteur de formation Entretien d’équipement motorisé du Pavillon-de-l’Avenir compte 80 élèves. Outre le programme Mécanique de véhicules lourds routiers, on note ceux de Mécanique d’engins de chantier ainsi que Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé. Le Centre de formation professionnelle offre au total 26 programmes dans neuf secteurs. Chaque année, plus de 800 élèves de partout au Québec, du Nouveau-Brunswick et de plusieurs pays, s’inscrivent au Pavillon-de-l’Avenir.