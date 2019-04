Boralex : partenaire Sommet du Défi Everest – Témiscouata-sur-le-Lac

Le comité d’organisation du 1er Défi Everest – Témiscouata-sur-le-Lac est fier de présenter son partenaire Sommet 2019 : Boralex.

« Depuis la mise en service de la première phase des parcs éoliens en 2014 en partenariat avec la MRC de Témiscouata, puis de la deuxième phase en 2015, nous nous sommes fortement impliqués au Témiscouata au travers de notre programme de dons et commandites », indique Kévin Binaux, coordonnateur affaires publiques et communications.

Ce dernier relève que l’action communautaire de Boralex vise à la fois à soutenir des organismes sans buts lucratifs ou des événements caritatifs, tout en participant au dynamisme et à la vitalité des communautés.

«Le Défi Everest représente donc la combinaison parfaite de ces deux missions : offrir une activité aux petits et aux grands du Témiscouata, tout en permettant une levée de fonds pour des organismes dont les actions vont bénéficier à toute la communauté locale. De plus, l’esprit d’équipe, le sport et la promotion des habitudes de vie saines et équilibrées font partie de l’ADN de Boralex. Chaque année par exemple, nous incitons et soutenons financièrement nos employés à participer à différents événements sportifs et caritatifs. Ce partenariat avec le Défi Everest à Témiscouata-sur-le-Lac était donc tout naturel pour Boralex», complète M. Binaux.

Le Défi s’adresse à tous les citoyens, de tous âges et de toute condition physique, souhaitant faire une différence d’abord dans leur propre vie, puis dans la vie de leur communauté. L’organisation invite la population à former des équipes ainsi que les organismes à déposer des projets et s’inscrire au www.defieverest.com.